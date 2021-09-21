Спочатку вильоти здійснюватимуться щосуботи, а з 22 грудня – і щосереди. Перший політ запланований вже на 23 жовтня.

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Розклад польотів

Київ – Рас-ель-Хайма – 11:00 (виліт) – 17:00 (приліт);

– 11:00 (виліт) – 17:00 (приліт); Рас-ель-Хайма – Київ – 19:00 (виліт) – 22:50 (приліт).

Вартість авіаквитків

Квитки вже доступні на сайті skyup.aero, а також на пошукових агрегаторах типу avia.lowcost.ua, skyscanner чи Kiwi.

Ціна в один бік стартує від 3 308 гривень, в обидва – від 6 643 гривень.

У вартість найдешевших квитків входить ручна поклажа розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів. Крім того, турист має можливість зареєструватися онлайн за 48 годин до вильоту.

Умови в'їзду до ОАЕ

Як інформує консульська служба МЗС України, українцям, які мають намір відвідати Об'єднані Арабські Емірати з туристичною метою – в'їзд дозволено з виконанням наступних вимог:

Всі пасажири, які подорожують до ОАЕ, повинні надати під час реєстрації на рейс в аеропорту відправлення:

поліс міжнародного медичного страхування , який підтверджує покриття витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ;

, який підтверджує покриття витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ; сертифікат (Сertificate polymerase chain reaction (PCR) swab test), який підтверджує негативні результати тесту на COVID-19. Він має бути заповнений англійською мовою та видрукований;

(Сertificate polymerase chain reaction (PCR) swab test), який підтверджує негативні результати тесту на COVID-19. Він має бути заповнений англійською мовою та видрукований; вказаний сертифікат повинен бути виданий не пізніше ніж за 72 годин до прибуття, й наданий лише акредитованими в Україні медичними закладами.

Зазначається, що по прибуттю необхідно пройти ще один тест на COVID-19 в аеропорту. Результат надійде у вигляді повідомлення впродовж 24 годин. До моменту отримання результату тесту необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання.

Крім того, турист зобов'язаний завантажити додаток "COVID-19 DXB" і зареєструватися у ньому для можливого спілкування надалі з органами охорони здоров'я ОАЕ.