Теперь лоукостер имеет возможность увеличить число рейсов с четырех до семи. Выдача дополнительных частот SkyUp стало возможной после того, как Госавиаслужба ограничила права МАУ.
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Такое решение было принято на основании действующего порядка предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий. Если авиаперевозчик в течение 12 месяцев не использует права, то их можно передать новой авиакомпании.
Договоренности, существующие между Украиной и Чехией предусматривают возможность осуществления до 14 рейсов в неделю – МАУ летала только четыре раза, хотя за ней закреплялось 10 частот.
В то же время SkyUp имел права на четыре перелёта в неделю, а с 23 сентября запустил рейсы из Киева в Прагу трижды в неделю.
Согласно новому решению Госавиаслужбы, квота на полеты по маршруту Киев – Прага распределена между МАУ и SkyUp поровну – 7 рейсов в неделю для каждой.
В SkyUp заявили, что рассматривают возможность запуска дополнительных рейсов из Киева в Прагу, но более подробную информацию предоставят позже.
SkyUp Airlines: последние новости
- В аэропорту Тбилиси 20 сентября сняли с рейса SkyUp пару одесситов за якобы конфликт со стюардессой;
- Лоукостер изменил условия бесплатного выбора места заранее в тарифе Standard – теперь забронировать его можно с помощью онлайн-чекина только за 15 дней до вылета;
- Также авиакомпания открывает новый рейс в Объединенные Арабские Эмираты – на популярный эмират Рас-эль-Хайма, испанский Мадрид, польский город Лодзь и на популярные горнолыжные курорты Болгарии и Словакии.