Акційні квитки можна забронювати на офіційному сайті Skyup.aero. Також варто скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.
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Акційні напрямки:
- Київ – Тбілісі – Київ від 99 доларів;
- Київ – Батумі – Київ від 99 доларів;
- Київ – Єреван – Київ від 99 доларів.
Базовий тариф передбачає перевезення тільки ручної поклажі розміром кілограмів. Однак лоукостер пропонує за цими напрямками реєстрований багаж вагою 23 кілограми за 1 гривню – хоча в умовах акції вказано ціну 1 долар за багаж.
Умови в'їзду до Грузії
Перед тим, як вирушити до Тбілісі чи Батумі слід перевірити правила в'їзду для туристів.
- мандрівники мають надати COVID-сертифікат, що засвідчує щеплення будь-якою вакциною;
- невакциновані особи мають надати негативний ПЛР-тест, проведений не більш ніж за 72 години до поїздки;
- також особи без COVID-сертифіката на третій день перебування мають обов'язково пройти ПЛР-тестування за власний кошт. Інформація про результати тесту відправляється на електронну пошту протягом 24 годин;
- перед перетином державного кордону необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів, контактні дані.
Умови в'їзду до Вірменії
Для в'їзду на територію Вірменії, зокрема Єревану, потрібно пред'явити сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.
Також існує можливість пройти тестування в аеропорту або у пункті пропуску на кордоні, але тоді доведеться чекати результатів тесту в ізоляції.
Зауважимо, раніше Qatar Airways, найкраща авіакомпанія світу у 2021 році, влаштувала розпродаж – квитки з Києва за 22 екзотичними напрямками.