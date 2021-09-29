Акційні квитки можна забронювати на офіційному сайті Skyup.aero. Також варто скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua та Kiwi.

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Акційні напрямки:

Київ – Тбілісі – Київ від 99 доларів;

від 99 доларів; Київ – Батумі – Київ від 99 доларів;

від 99 доларів; Київ – Єреван – Київ від 99 доларів.

Базовий тариф передбачає перевезення тільки ручної поклажі розміром кілограмів. Однак лоукостер пропонує за цими напрямками реєстрований багаж вагою 23 кілограми за 1 гривню – хоча в умовах акції вказано ціну 1 долар за багаж.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 6 жовтня 2021 року та поширюється на рейси з 1 листопада 2021 року до 31 березня 2022 року.

Умови в'їзду до Грузії

Перед тим, як вирушити до Тбілісі чи Батумі слід перевірити правила в'їзду для туристів.

мандрівники мають надати COVID-сертифікат, що засвідчує щеплення будь-якою вакциною;

невакциновані особи мають надати негативний ПЛР-тест, проведений не більш ніж за 72 години до поїздки;

також особи без COVID-сертифіката на третій день перебування мають обов'язково пройти ПЛР-тестування за власний кошт. Інформація про результати тесту відправляється на електронну пошту протягом 24 годин;

перед перетином державного кордону необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів, контактні дані.

За даними Worldometer, станом на 28 вересня 2021 року в Грузії виявлено 609 340 випадків зараження коронавірусом, з них 8 884 летальних.

Умови в'їзду до Вірменії

Для в'їзду на територію Вірменії, зокрема Єревану, потрібно пред'явити сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест.

Також існує можливість пройти тестування в аеропорту або у пункті пропуску на кордоні, але тоді доведеться чекати результатів тесту в ізоляції.

За даними Worldometer, станом на 28 вересня 2021 року в Вірменії виявлено 259 779 випадків зараження коронавірусом, з них 5 277 летальних.

Зауважимо, раніше Qatar Airways, найкраща авіакомпанія світу у 2021 році, влаштувала розпродаж – квитки з Києва за 22 екзотичними напрямками.