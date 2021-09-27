Наприклад, два популярних авіаперевізники проводять акції. Йдеться про Wizz Air та "Міжнародні авіалінії України".
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Wizz Air пропонує 20% знижки на авіаквитки та багаж
Вартість акційних квитків угорського лоукостера з міст України стартує від 284 гривень.
Найдешевший тариф включає тільки маленьку одиницю ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів. Додатковий зареєстрований багаж зі знижкою – від 232 гривень.
Зазначається, що знижка застосовується до тарифу та не покриває адміністративний збір і послуги, які докуповуються окремо і не входять в обраний тариф.
Забронювати квитки можна на сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.
20% знижки на авіаквитки від МАУ
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" анонсувала розпродаж квитків зі знижкою 20%. Вартість стартує від 624 гривень.
Базовий тариф включає ручну поклажу вагою до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.
Знижка поширюється на окремі власні регулярні рейси із Києва та Одеси до різних міст Європи та Близького Сходу, а також на стикувальні рейси через Київ.
Зазначається, що у випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.
Забронювати квитки можна на сайті авіакомпанії flyuia.com, а також на пошуковиках avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.
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