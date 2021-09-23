Найімовірнішим оператором українських баз стане дочірня польська авіакомпанія Ryanair – Buzz. Про це повідомив виконавчий директор перевізника Майкл О'Лірі.

Читайте також Дешева осінь від Ryanair: лоукостер продає квитки від 16 євро у два боки – куди можна полетіти

Як відомо, до кінця жовтня флот Buzz збільшиться до 54 літаків, з яких 46 будуть 189-місцевими Boeing 737-800. Крім того, авіакомпанія отримає вісім нових Boeing 737-8200 – в них 197 місць.

Відкриття баз в нашій країні не означає, що лоукостер запустить тут дочірнє підприємство. Однак це дозволить виконувати більше рейсів з базового аеропорту і запропонувати пасажирам зручніший розклад.

Глобальні плани Ryanair

Днями виконавчий директор групи Майкл О'Лірі заявив, що Ryanair планує агресивну експансію в Україні. Вона відбудеться, якщо країна найближчим часом приєднається до регульованого авіаційного ринку Європейського Союзу. Очільник авіакомпанії сподівається, що це станеться до кінця поточного року.

Єдиний ринок, на який я б звернув увагу – це Україна. Я думаю, що ми станемо великим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до єдиного європейського авіапростору,

– сказав О'Лірі.

Зараз лоукостер виконує рейси з 5 українських аеропортів, але у планах перевізника залучити усі 12, які є в країні. Основним джерелом доходу в компанії бачать трудових мігрантів, які готові оплачувати близько 40 євро за рейс.