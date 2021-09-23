Наиболее вероятным оператором украинских баз станет дочерняя польская авиакомпания Ryanair – Buzz. Об этом сообщил исполнительный директор перевозчика Майкл О'Лири.

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Как известно, до конца октября флот Buzz увеличится до 54 самолетов, из которых 46 будут 189-местными Boeing 737-800. Кроме того, авиакомпания получит восемь новых Boeing 737-8200 – в них 197 мест.

Открытие баз в нашей стране не означает, что лоукостер запустит здесь дочернее предприятие. Однако это позволит выполнять больше рейсов из базового аэропорта и предложить пассажирам более удобное расписание.

Глобальные планы Ryanair

На днях исполнительный директор группы Майкл О'Лири заявил, что Ryanair планирует агрессивную экспансию в Украине. Она произойдет, если страна в ближайшее время присоединится к регулируемому авиационному рынку Европейского Союза. Глава авиакомпании надеется, что это произойдет до конца текущего года.

Единственный рынок, на который я бы обратил внимание – это Украина. Я думаю, что мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к единому европейскому авиапространству,

– сказал О'Лири.

Сейчас лоукостер выполняет рейсы из 5 украинских аэропортов, но в планах перевозчика привлечь все 12 имеющихся в стране. Основным источником дохода в компании видят трудовых мигрантов, которые готовы оплачивать около 40 евро за рейс.