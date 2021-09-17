Такое расширение будет происходить за счет украинских трудовых мигрантов. В среднем они готовы платить до 40 евро за рейс.

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Глобальные планы Ryanair

Исполнительный директор группы Майкл О'Лири заявил, что Ryanair планирует агрессивную экспансию в Украине. Она произойдет, если страна в ближайшее время присоединится к регулируемому авиационному рынку Европейского Союза. Глава авиакомпании надеется, что это произойдет до конца текущего года.

Единственный рынок, на который я бы обратил внимание – это Украина. Я думаю, что мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к единому европейскому авиапространству,

– сказал О'Лири.

Сейчас лоукостер выполняет рейсы из 5 украинских аэропортов. Но в планах перевозчика использовать все 12 имеющихся в стране. Основным источником дохода и пассажирами в компании видят трудовых мигрантов, которые готовы оплачивать около 40 евро за рейс.

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Соглашение о совместном авиапространстве со странами ЕС должны подписать осенью 2021 года. Главной целью является создание единого рынка авиаперевозок с европейскими стандартами в области гражданской авиации.

Предусмотрено 2 этапа внедрения этого соглашения: