Таке розширення відбуватиметься коштом українських трудових мігрантів. В середньому вони готові платити до 40 євро за рейс.

Актуально Чи чекати дешевих квитків: як "відкрите небо" з ЄС допоможе мандрівникам

Глобальні плани Ryanair

Виконавчий директор групи Майкл О'Лірі заявив, що Ryanair планує агресивну експансію в Україні. Вона відбудеться, якщо країна найближчим часом приєднається до регульованого авіаційного ринку Європейського Союзу. Очільник авіакомпанії сподівається, що це станеться до кінця поточного року.

Єдиний ринок, на який я б звернув увагу – це Україна. Я думаю, що ми станемо великим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до єдиного європейського авіапростору,

– сказав О'Лірі.

Наразі лоукостер виконує рейси з 5 українських аеропортів. Але у планах перевізника залучити усі 12, які є в країні. Основним джерело доходу та пасажирами в компанії бачать трудових мігрантів, які готові оплачувати близько 40 євро за рейс.

"Вільне небо": переваги для українців

Угоду про спільний авіапростір з країнами ЄС мають підписати восени 2021 року. Головною метою є створення єдиного ринку авіаперевезень з європейськими стандартами в галузі цивільної авіації.

Передбачено 2 етапи впровадження цієї угоди: