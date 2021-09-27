Например, два популярных авиаперевозчика проводят акции. Речь идет о Wizz Air и "Международных авиалиниях Украины".
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Wizz Air предлагает 20% скидки на авиабилеты и багаж
Стоимость акционных билетов венгерского лоукостера из городов Украины стартует от 284 гривен.
Самый дешевый тариф включает только маленькую единицу ручной клади размером 40x30x20 сантиметров. Дополнительный зарегистрированный багаж со скидкой – от 232 гривен.
Отмечается, что скидка применяется к тарифу и не покрывает административный сбор и услуги, которые докупаются отдельно и не входят в выбранный тариф.
Забронировать билеты можно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.
20% скидки на авиабилеты от МАУ
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" анонсировала распродажу билетов со скидкой 20%. Стоимость стартует от 624 гривен.
Базовый тариф включает ручную кладь весом до 7 килограмм и размером 55х40х20 сантиметров.
Скидка распространяется на отдельные собственные регулярные рейсы из Киева и Одессы в разные города Европы и Ближнего Востока, а также на стыковочные рейсы через Киев.
Отмечается, что в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.
Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании flyuia.com, а также на поисковиках avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.
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