Например, два популярных авиаперевозчика проводят акции. Речь идет о Wizz Air и "Международных авиалиниях Украины".

Читайте также Лучшая авиакомпания мира устроила распродажу: более 20 экзотических направлений из Киева

Wizz Air предлагает 20% скидки на авиабилеты и багаж

Стоимость акционных билетов венгерского лоукостера из городов Украины стартует от 284 гривен.

Самый дешевый тариф включает только маленькую единицу ручной клади размером 40x30x20 сантиметров. Дополнительный зарегистрированный багаж со скидкой – от 232 гривен.

Отмечается, что скидка применяется к тарифу и не покрывает административный сбор и услуги, которые докупаются отдельно и не входят в выбранный тариф.

Внимание! Акция продлится до 28 сентября включительно и распространяется на отдельные рейсы до 26 марта 2022 года.

Забронировать билеты можно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ.

20% скидки на авиабилеты от МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" анонсировала распродажу билетов со скидкой 20%. Стоимость стартует от 624 гривен.

Базовый тариф включает ручную кладь весом до 7 килограмм и размером 55х40х20 сантиметров.

Скидка распространяется на отдельные собственные регулярные рейсы из Киева и Одессы в разные города Европы и Ближнего Востока, а также на стыковочные рейсы через Киев.

Отмечается, что в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.

Внимание! Акция продлится до 30 сентября и распространяется на отдельные рейсы с 18 октября до 17 декабря 2021 года.

Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании flyuia.com, а также на поисковиках avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.

Новости других авиакомпаний, которые могут вас заинтересовать