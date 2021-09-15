На сайте авиаперевозчика пока доступны рейсы только на 3 даты. Стоимость билетов стартует от 200 евро.

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Рейсы в Лапландии: детали

Билеты на рейс Киев – Киттиля уже можно забронировать. Доступные даты: 27 декабря, 3 и 10 января. В дороге придется провести почти 4 часа.

Путешествие в Лапландию будет стоить не менее 400 евро в обе стороны. Но есть и хорошая новость – в эту стоимость уже входит зарегистрированного багажа до 23 кг. Поэтому можно взять с собой много теплых вещей. Билеты можно заказать на сайте авиаперевозчика. Ниже пример логистики путешествия в Киттиля.



Рейсы из Киева в Лапландию / Скриншот сайта Windrose

Киттиля – город в провинции Лапландия, расположенного в 130 километрах от резиденции Санта-Клауса. Неподалеку есть город Леви, где обустроили горнолыжный курорт.

Обратите внимание! Финляндия открыла границы только для привитых туристов. Поэтому украинцы могут отдохнуть в Лапландии и посетить резиденцию Санты с цифровыми сертификатами в "Операции".