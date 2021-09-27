Акционные билеты можно забронировать до 30 сентября. Более о ценах и направлениях – читайте дальше!

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Стоимость акционных билетов из Киева: направления

Цены указаны за перелет в обе стороны.

  • Дубай от 9 129 гривен;
  • Доха от 9 383 гривен;
  • Маскат от 12 738 гривен;
  • Бангкок от 14 047 гривен;
  • Коломбо от 15 120 гривен;
  • Занзибар от 16 156 гривен;
  • Абу-Даби от 16 748 гривен;
  • Пхукет от 18 576 гривен;
  • Сейшелы от 18 446 гривен;
  • Вашингтон от 18 540 гривен;
  • Сингапур от 19 397 гривен;
  • Майами от 19 792 гривен;
  • Мальдивы от 20 048 гривен;
  • Джадда от 20 158 гривен;
  • Найроби от 20 923 гривен;
  • Кейптаун от 21 803 гривен;
  • Катманду от 22 660 гривен;
  • Бали от 23 034 гривен;
  • Исламабад от 23 093 гривен;
  • Йоханнесбург от 24 239 гривен;
  • Джакарта от 26 146 гривен.

Базовый тариф авиакомпании предусматривает 23 килограмма багажа, ручной клади, бортовое питание, а также премиальные мили Qmiles. Рейсы будут осуществляться с пересадкой в ​​Международном аэропорту Доха-Хамад.

Qatar Airways – лучшая авиакомпания мира 2021

Ежегодно популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.

Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways.

10 лучших авиакомпаний мира 2021

  1. Qatar Airways
  2. Air New Zealand
  3. Singapore Airlines
  4. Qantas
  5. Emirates
  6. Cathay Pacific
  7. Virgin Atlantic
  8. United Airlines
  9. EVA Air
  10. British Airways

Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев: возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.

Отметим, ранее катарская авиакомпания показала, как выглядит ее "лайнер мечты" в аэропорту Борисполь.