Акционные билеты можно забронировать до 30 сентября. Более о ценах и направлениях – читайте дальше!

Читайте также Bees Airline открыла новые осенние направления: куда будет летать и за сколько

Стоимость акционных билетов из Киева: направления

Цены указаны за перелет в обе стороны.

Дубай от 9 129 гривен;

от 9 129 гривен; Доха от 9 383 гривен;

от 9 383 гривен; Маскат от 12 738 гривен;

от 12 738 гривен; Бангкок от 14 047 гривен;

от 14 047 гривен; Коломбо от 15 120 гривен;

от 15 120 гривен; Занзибар от 16 156 гривен;

от 16 156 гривен; Абу-Даби от 16 748 гривен;

от 16 748 гривен; Пхукет от 18 576 гривен;

от 18 576 гривен; Сейшелы от 18 446 гривен;

от 18 446 гривен; Вашингтон от 18 540 гривен;

от 18 540 гривен; Сингапур от 19 397 гривен;

от 19 397 гривен; Майами от 19 792 гривен;

от 19 792 гривен; Мальдивы от 20 048 гривен;

от 20 048 гривен; Джадда от 20 158 гривен;

от 20 158 гривен; Найроби от 20 923 гривен;

от 20 923 гривен; Кейптаун от 21 803 гривен;

от 21 803 гривен; Катманду от 22 660 гривен;

от 22 660 гривен; Бали от 23 034 гривен;

от 23 034 гривен; Исламабад от 23 093 гривен;

от 23 093 гривен; Йоханнесбург от 24 239 гривен;

от 24 239 гривен; Джакарта от 26 146 гривен.

Базовый тариф авиакомпании предусматривает 23 килограмма багажа, ручной клади, бортовое питание, а также премиальные мили Qmiles. Рейсы будут осуществляться с пересадкой в ​​Международном аэропорту Доха-Хамад.

ВНИМАНИЕ! Распродажа продлится до 30 сентября и распространяется на полеты до 31 мая 2022 года.

Qatar Airways – лучшая авиакомпания мира 2021

Ежегодно популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.

Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways.

10 лучших авиакомпаний мира 2021

Qatar Airways Air New Zealand Singapore Airlines Qantas Emirates Cathay Pacific Virgin Atlantic United Airlines EVA Air British Airways

Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев: возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.

Отметим, ранее катарская авиакомпания показала, как выглядит ее "лайнер мечты" в аэропорту Борисполь.