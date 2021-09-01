Этот самолет катарская авиакомпания использует для большинства рейсов в Киев в последние 2 месяца. До сих пор его салоны могли увидеть только пассажиры.

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Авиалайнер содержит один салон бизнес-класса и два салона экономкласса.

В аэропорту "Борисполь" пассажиры заходят на борт через вторую дверь и сразу оказываются в гостиной самолета, которая выполняет роль барной стойки для пассажиров бизнес-класса.

Бизнес-класс Boeing 787-8 оснащен 22 креслами. Здесь пассажир может выйти в проход, разложить свое кресло в горизонтальную кровать и воспользоваться экранами развлекательной системы.

В то же время экономкласс Dreamliner имеет схему размещения сидений 3 + 3 + 3 – девять в каждом ряду. В общем 232 сиденья.

Qatar Airways показала, как выглядит "лайнер мечты" / Фото Александра Мироненка, avianews.com



Отмечается, что при посадке все пассажиры получают подушку, плед и наушники, а также бесплатную бортовую систему развлечений, в том числе в экономклассе.

Qatar Airways – лучшая авиакомпания мира 2021: коротко

Ежегодно популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.

Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways.

10 лучших авиакомпаний мира 2021

Qatar Airways Air New Zealand Singapore Airlines Qantas Emirates Cathay Pacific Virgin Atlantic United Airlines EVA Air British Airways

Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев: возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.

Отметим, ранее авиакомпания Qatar Airways ввела прямые рейсы из Киева в США.