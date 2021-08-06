Стоимость билетов стартует от 18 600 гривен в обе стороны. Акционные предложения касаются рейсов от 16 сентября 2021 до 30 июня 2022 года.
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Билеты в США: направления
Цены на билеты актуальны до 8 августа 2021 включительно. Прямые рейсы из Киева Qatar Airways осуществляет по следующим направлениям:
- Атланта;
- Бостон;
- Чикаго;
- Даллас;
- Хьюстон;
- Лос-Анжелес;
- Маями;
- Нью-Йорк;
- Филадельфия;
- Сан-Франциско;
- Сиэтл;
- Вашингтон.
Есть и другие, менее популярные маршруты. Тогда пассажир сначала прилетает в США, а потом пересаживается на рейсы партнерских авиакомпаний American Airlines, Alaska Airlines или jetBlue.
На маршруте предусмотрена одна пересадка в базовом аэропорту Доха. Перевозки оформляют единым билетом. То есть багаж в случае форс-мажора бесплатно переоформят на другой рейс.