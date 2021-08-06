Вартість квитків стартує від 18 600 гривень в обидва боки. Акційні пропозиції стосуються рейсів від 16 вересня 2021 року до 30 червня 2022 року.
До теми Де відпочити в серпні в Україні: 5 непопсових локацій, які подарують незабутні емоції
Квитки в США: напрямки
Ціни на квитки актуальні до 8 серпня 2021 року включно. Прямі рейси з Києва Qatar Airways здійснює за такими напрямками:
- Атланта;
- Бостон;
- Чикаго;
- Даллас;
- Х'юстон;
- Лос-Анджелес;
- Маямі;
- Нью-Йорк;
- Філадельфія;
- Сан-Франциско;
- Сіетл;
- Вашингтон.
Є й інші, менш популярні маршрути. Тоді пасажир спершу прилітає в США, а тоді пересідає на рейси партнерських авіакомпаній American Airlines, Alaska Airlines або jetBlue.
На маршруті передбачена одна пересадка в базовому аеропорті Доха. Перевезення оформлюють єдиним квитком. Тобто багаж у разі форс-мажору безкоштовно переоформлять на інший рейс.