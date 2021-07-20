В этом году ни один украинский авиаперевозчик не вошел в список. Рейтинг – смотрите далее!

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Мы сосредоточены на руководстве и авиакомпаниях, которые внедряют инновации, чтобы сделать истинное значение для пассажирского опыта, – говорит Джеффри Томас, главный редактор AirlineRatings.com.

Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways, осуществляющий полеты и в Украину.

20 лучших авиакомпаний мира 2021

Qatar Airways Air New Zealand Singapore Airlines Qantas Emirates Cathay Pacific Virgin Atlantic United Airlines EVA Air British Airways Lufthansa ANA Finnair Japan Air Lines KLM Hawaiian Airlines Alaska Airlines Virgin Australia Delta Air Lines Etihad Airways

Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев, в частности возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.

Кроме рейтинга 20 лучших авиакомпаний, AirlineRatings.com также вручил дополнительные награды – за лучший первый класс (Singapore Airlines), лучший экипаж (Virgin Australia) и лучшие залы отдыха в аэропортах (Qantas). Между тем EasyJet выиграл в номинации лучших бюджетных авиакомпаний в Европе.

Отметим, ранее Международный Совет Аэропортов Европы опубликовал отчет, в который вошел 341 самый большой аэропорт Европы по количеству пассажиров – киевский "Борисполь" занял 14-е место в рейтинге.