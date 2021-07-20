Цьогоріч жоден український авіаперевізник не увійшов до списку. Рейтинг – дивіться далі!
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Ми зосереджені на керівництві та авіакомпаніях, які впроваджують інновації, щоб зробити справжнє значення для пасажирського досвіду, – зауважує Джеффрі Томас, головний редактор AirlineRatings.com.
Авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але не у 2021-му. Її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways, що здійснює польоти й до України.
20 найкращих авіакомпаній світу 2021
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Qantas
- Emirates
- Cathay Pacific
- Virgin Atlantic
- United Airlines
- EVA Air
- British Airways
- Lufthansa
- ANA
- Finnair
- Japan Air Lines
- KLM
- Hawaiian Airlines
- Alaska Airlines
- Virgin Australia
- Delta Air Lines
- Etihad Airways
Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв, зокрема вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, у 2021 році додався ще один – реакція на виклики COVID-19.
Окрім рейтингу 20 найкращих авіакомпаній, AirlineRatings.com також вручив додаткові нагороди – за найкращий перший клас (Singapore Airlines), найкращий екіпаж (Virgin Australia) та найкращі зали відпочинку в аеропортах (Qantas). Тим часом EasyJet виграв у номінації найкращих бюджетних авіакомпаній в Європі.
Відзначимо, раніше Міжнародна Рада Аеропортів Європи опублікувала звіт, в який увійшов 341 найбільший аеропорт Європи за кількістю пасажирів – київський "Бориспіль" посів 14-е місце в рейтингу.