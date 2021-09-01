Цей літак катарська авіакомпанія використовує для більшості рейсів до Києва в останні 2 місяці. До нині його салони могли побачити тільки пасажири.

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Авіалайнер містить один салон бізнес-класу і два салони економкласу.

В аеропорту "Бориспіль" пасажири заходять на борт другими дверима й одразу опиняються в вітальні літака, яка виконує роль барної стійки для пасажирів бізнес-класу.

Бізнес-клас Boeing 787-8 оснащений 22 кріслами. Тут пасажир може вийти в прохід, розкласти своє крісло в горизонтальне ліжко та скористатися екранами розважальної системи.

Натомість економклас Dreamliner має схему розміщення сидінь 3 + 3 + 3 – дев'ять у кожному ряду. Загалом 232 сидіння.

Qatar Airways показала, як виглядає "лайнер мрії" / Фото Олександра Мироненка, avianews.com



Зазначається, що при посадці всі пасажири отримують подушку, плед і навушники, а також безкоштовну бортову систему розваг, зокрема в економкласі.

Qatar Airways – найкраща авіакомпанія світу 2021: коротко

Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.

Авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але не у 2021-му. Її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways.

10 найкращих авіакомпаній світу 2021

Qatar Airways Air New Zealand Singapore Airlines Qantas Emirates Cathay Pacific Virgin Atlantic United Airlines EVA Air British Airways

Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв: вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, у 2021 році додався ще один – реакція на виклики COVID-19.

Зауважимо, раніше авіакомпанія Qatar Airways запровадила прямі рейси з Києва до США.