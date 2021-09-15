Вартість акційних квитків стартує від 24 євро в один бік та від 51 євро в обидва. Більше про напрямки й тарифи – читайте далі.

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Забронювати акційні квитки можна в мобільному застосунку і тільки, якщо ви є учасниками BolBol.

Зазначається, що акція не поширюється на усі наявні напрямки Pegasus з України, особливо курортні.

УВАГА! Розпродаж триватиме з 14 до 19 вересня й поширюватиметься на рейси з 27 березня до 29 жовтня 2022 року.

Акційні напрямки й вартість

Ціни стартують від 24 євро в один бік та від 51 євро туди-назад.

Запоріжжя – Стамбул – Запоріжжя – 24 євро в один бік, 51 євро в обидва;

– 24 євро в один бік, 51 євро в обидва; Львів – Стамбул – Львів – 26 євро в один бік, 53 євро в обидва;

– 26 євро в один бік, 53 євро в обидва; Харків – Стамбул – Харків – 29 євро в один бік, 56 євро в обидва;

– 29 євро в один бік, 56 євро в обидва; Київ – Анкара – Київ – 27 євро в один бік, 54 євро в обидва;

– 27 євро в один бік, 54 євро в обидва; Одеса – Стамбул – Одеса – 31 євро в один бік, 58 євро в обидва;

– 31 євро в один бік, 58 євро в обидва; Херсон – Стамбул – Херсон – 27 євро в один бік, 54 євро в обидва;

– 27 євро в один бік, 54 євро в обидва; Київ – Ізмір – Київ – 43 євро в один бік, 68,5 євро в обидва.

У вартість найдешевших квитків входить лише ручна поклажа розміром 55х40х20 сантиметрів з будь-якою вагою.

Умови в'їзду до Туреччини

Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.