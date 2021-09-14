Також це стосується тих, що отримали одну дозу щеплення. Ці мандрівники можуть отримати від 10 до 50% знижки у різних готелях країни.
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У такий спосіб готельєри намагаються залучити туристів в сезоні, що минає і допомагають державі тримати темпи вакцинації,
– йдеться в повідомленні.
Зокрема, кампанія зі знижками у регіоні Каппадокії діятиме до 31 грудня для вакцинованих гостей. Тут пропонують 20% знижки.
У Різе та Трабзоні деякі готелі дають знижку 10%.
Натомість в Кілісі пропонують найбільшу – 50% для вакцинованих молодят, які відзначають медовий місяць в готелі.
Умови в'їзду до Туреччини
Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:
- COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;
- довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;
- негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
- експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.
Зауважимо, раніше Туреччина скасувала вимогу обов'язкового ПЛР-тестування для однієї категорії туристів.