Також це стосується тих, що отримали одну дозу щеплення. Ці мандрівники можуть отримати від 10 до 50% знижки у різних готелях країни.

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У такий спосіб готельєри намагаються залучити туристів в сезоні, що минає і допомагають державі тримати темпи вакцинації,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема, кампанія зі знижками у регіоні Каппадокії діятиме до 31 грудня для вакцинованих гостей. Тут пропонують 20% знижки.

У Різе та Трабзоні деякі готелі дають знижку 10%.

Натомість в Кілісі пропонують найбільшу – 50% для вакцинованих молодят, які відзначають медовий місяць в готелі.

Умови в'їзду до Туреччини

Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.

За даними Worldometer, станом на 14 вересня 2021 року в Туреччині виявлено 6 682 864 випадки зараження коронавірусом, з них 60 117 летальних.

Зауважимо, раніше Туреччина скасувала вимогу обов'язкового ПЛР-тестування для однієї категорії туристів.