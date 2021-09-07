Для отримання цієї "бонусної" ночі необхідно пройти реєстрацію та отримати промокод. Акція триватиме до початку листопада.

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Безкоштовна ніч в Литві

Уряд Литві запровадив цю акцію, аби привабити іноземних туристів. До неї долучилися понад 500 готелів по всій країні. Наразі максимальна сума компенсації становить 65 євро.

Розраховують на 10 тисяч щасливчиків з усього світу, які забронюють житло з 1 вересня до 8 листопада. Проте варто зазначити, що акція не для групового бронювання, турагентів, туроператорів та не може застосований до вже наявних бронювань.

Унікальний промокод можна знайти лише за допомогою банера кампанії, який випадковим чином транслюється в інтернеті. Детальніше про правила та умови акції за посиланням. Ще одне важливе зауваження: на 1 туриста може бути тільки 1 промокод і він діє тільки на 1 бронювання.

Які умови в'їзду у Литву

З 19 липня 2021 року громадяни України можуть подорожувати до Литви можливі за умови, якщо вони:

повністю щеплені від COVID-19 вакцинами Janssen, Comirnaty BioNTech/Pfizer, Moderna, Vaxzevria AstraZeneca;

вакцинами Janssen, Comirnaty BioNTech/Pfizer, Moderna, Vaxzevria AstraZeneca; мають негативний результат ПЛР-тесту або тест на антиген. Але тоді передбачена 10-денна самоізоляція. Термін можна зменшити, якщо власним коштом здати тест на 7-й день після перетину кордону.

Зверніть увагу! За 48 годин до в’їзду у Литву необхідно заповнити онлайн форму на сайті https://keleiviams.nvsc.lt та отримати QR-код.