Для получения этой "бонусной" ночи необходимо пройти регистрацию и получить промокод. Акция продлится до начала ноября.

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Бесплатная ночь в Литве

Правительство Литве ввел эту акцию, чтобы привлечь иностранных туристов. К ней присоединились более 500 отелей по всей стране. Сейчас максимальная сумма компенсации составляет 65 евро.

Рассчитывают на 10 000 счастливчиков со всего мира, которые забронируют жилье с 1 сентября по 8 ноября. Однако стоит отметить, что акция не для группового бронирования, турагентов, туроператоров и не может применяться к уже имеющимся бронирований.

Уникальный промокод можно найти только с помощью баннера кампании, который случайным образом транслируется в интернете. Подробнее о правилах и условиях акции по ссылке. Еще одно важное замечание: на 1 туриста может быть только 1 промокод и он действует только на 1 бронирования.

Условия въезда в Литву

С 19 июля 2021 граждане Украины могут путешествовать в Литву возможны при условии, если они:

полностью привиты от COVID-19 вакцинами Janssen, Comirnaty BioNTech / Pfizer, Moderna, Vaxzevria AstraZeneca;

вакцинами Janssen, Comirnaty BioNTech / Pfizer, Moderna, Vaxzevria AstraZeneca; имеют отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген. Но тогда предусмотрена 10-дневная самоизоляция. Срок можно уменьшить, если за свой счет сдать тест на 7-й день после пересечения границы.

Обратите внимание! За 48 часов до въезда в Литву необходимо заполнить онлайн форму на сайте https://keleiviams.nvsc.lt и получить QR-код.