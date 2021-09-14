Также это касается получивших одну дозу прививки. Эти путешественники могут получить от 10 до 50% скидки в различных гостиницах страны.

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Таким образом отельеры пытаются привлечь туристов в уходящем сезоне и помогают государству держать темпы вакцинации,

– говорится в сообщении.

В частности, кампания со скидками в регионе Каппадокии будет действовать до 31 декабря для вакцинированных гостей. Здесь предлагают 20% скидки.

В Ризе и Трабзоне некоторые отели дают скидку 10%.

В то же время в Килисе предлагают наибольшую – 50% для вакцинированных молодоженов, которые отмечают медовый месяц в отеле.

Условия въезда в Турцию

Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;

Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.

По данным Worldometer, по состоянию на 14 сентября 2021 года в Турции обнаружено 6 682 864 случаи заражения коронавирусом, из них 60 117 летальных.

Отметим, ранее Турция отменила требование обязательного ПЦР-тестирование для одной категории туристов.