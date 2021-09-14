Также это касается получивших одну дозу прививки. Эти путешественники могут получить от 10 до 50% скидки в различных гостиницах страны.
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Таким образом отельеры пытаются привлечь туристов в уходящем сезоне и помогают государству держать темпы вакцинации,
– говорится в сообщении.
В частности, кампания со скидками в регионе Каппадокии будет действовать до 31 декабря для вакцинированных гостей. Здесь предлагают 20% скидки.
В Ризе и Трабзоне некоторые отели дают скидку 10%.
В то же время в Килисе предлагают наибольшую – 50% для вакцинированных молодоженов, которые отмечают медовый месяц в отеле.
Условия въезда в Турцию
Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:
- COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;
- Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;
- экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.
Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.
Отметим, ранее Турция отменила требование обязательного ПЦР-тестирование для одной категории туристов.