Ранее въезд в страну без ПЦР-теста был разрешен детям в возрасте до 6 лет. Что изменилось для этих туристов – читайте дальше!

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Так, согласно новым правилам, прибывшие в Турцию, которым не исполнилось 12 лет, не обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста на коронавирус.

Однако, есть определенные требования – если ребенку в день прибытия в страну исполнилось 12 лет, то он уже должен предоставить один из документов:

экспресс-тест на антигены, сделанный за 48 часов до приезда;

ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до прилета.

Отмечается, что новые правила будут действовать до конца сентября с последующим просмотром требований.

Условия въезда в Турцию

Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;

Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.