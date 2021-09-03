Как отметили в одном из ведомств Посольства, нововведения повлияют только на жизнь граждан, не привились. Поэтому отдых в Турции не будет состоять из вереницы ПЦР-тестирования.
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Новые правила в Турции
Уже в понедельник, 6 сентября, в Турции начнут действовать новые правила. Граждане должны показывать отрицательный результат ПЦР-теста при посещении общественных мест, пользовании общественным транспортом и тому подобное.
Обращаем ваше внимание, что действие этих ограничений не распространяется на иностранных граждан,
– говорится в сообщении.
Правила въезда в Турцию для украинцев
Для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:
- COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;
- Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;
- экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.
От этих обязательств освобождаются дети до 6 лет и транзитные пассажиры.