Як зазначили в одному з відомств Посольства, нововведення вплинуть лише на життя громадян, які не щепилися. Тож відпочинок у Туреччині не буде складатися з вервечки ПЛР-тестувань.

Актуально Тестування в Туреччині стануть обов'язковими: коли почнуть діяти обмеження

Нові правила у Туреччині

Вже в понеділок, 6 вересня, в Туреччині почнуть діяти нові правила. Громадяни мають показувати негативний результат ПЛР-тесту при відвідуванні громадських місць, користуванні громадським транспортом тощо.

Звертаємо вашу увагу, що дія цих обмежень НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ на іноземних громадян,
– мовиться в повідомленні.

Правила в'їзду до Туреччини для українців

Для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

  • COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;
  • Довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;
  • негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
  • експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Від цих зобов’язань звільняються діти до 6 років та транзитні пасажири.