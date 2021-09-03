Як зазначили в одному з відомств Посольства, нововведення вплинуть лише на життя громадян, які не щепилися. Тож відпочинок у Туреччині не буде складатися з вервечки ПЛР-тестувань.

Актуально Тестування в Туреччині стануть обов'язковими: коли почнуть діяти обмеження

Нові правила у Туреччині

Вже в понеділок, 6 вересня, в Туреччині почнуть діяти нові правила. Громадяни мають показувати негативний результат ПЛР-тесту при відвідуванні громадських місць, користуванні громадським транспортом тощо.

Звертаємо вашу увагу, що дія цих обмежень НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ на іноземних громадян,

– мовиться в повідомленні.

Правила в'їзду до Туреччини для українців

Для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

Довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Від цих зобов’язань звільняються діти до 6 років та транзитні пасажири.

Зверніть увагу! Для в’їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба роздрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.