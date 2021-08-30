Він має бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин. Результати будуть вимагати у пасажирів літаків, поїздів, автобусів і поромів.

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Нові обмеження в Туреччині

Невакциновані громадяни та туристи з 6 вересня мають надати негативний результат ПЛР-тесту для:

відвідування суспільних заходів (наприклад, концертів);

для входу в публічні місця (виставки, кінотеатри);

для міжміських поїздок громадським транспортом (літаками, автобусами, потягами тощо).

Персонал цих установ перевірятиме у відвідувачів Код HES. Він є системою відстеження контактів з коронавірусом, щоб дізнатися, чи були вони щеплені або одужали, чи мають негативний тест ПЛР не пізніше, ніж за останні 48 годин.

Чому запроваджують обов'язкове тестування

Кількість хворих в Туреччині за останні кілька тижнів зросла, так само як і кількість госпіталізації та смертельних випадків. Середня кількість хворих за 7 днів сягає майже 20 тисяч випадків. Найбільшою грою ризику лишають невакциновані особи, другою групою є ті, хто отримав лише одну дозу.

Аби зменшити ризики, запроваджують обов’язкове тестування для нещеплених викладачів, співробітників та студентів перед початком навчального року.