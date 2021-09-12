Авиакомпания открыла продажу билетов на зимние рейсы в популярных горнолыжных курортов Словакии и Болгарии. Речь идет о Татры и Витоше.
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Самолеты лоукостера будут летать из Киева в Попрад с 26-го числа. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.
По маршруту Киев – София SkyUp полетит с 29 декабря. Сначала рейсы будут осуществляться во вторник и среду, после придадут рейс по четвергам.
В пресс-службе напомнили, что эти рейсы дополняют зимнюю программу SkyUp – еще доступны рейсы в Зальцбург в австрийских Альпах.
Цены авиабилетов
Билеты в Попрад можно забронировать от 25 евро (774 гривен) в одну сторону и от 51 евро (1 571 гривна) в обе.
Рейсы в Софию – от 39 евро (1 228 гривен) в одну сторону и от 76 евро (2 366 гривен) туда-обратно.
Базовый тариф Basic предусматривает только ручную кладь размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов, а также онлайн-регистрацию за 48 часов до вылета.
SkyUp Airlines: последние новости
- Лоукостер изменил условия бесплатного выбора места заранее в тарифе Standard – теперь забронировать его можно с помощью онлайн-чекина только за 15 дней до вылета;
- Госавиаслужба позволила SkyUp осуществлять полеты из Киева в Португалию, Австрию и Израиль;
- Авиаперевозчик заявил о запуске полетов по маршруту Киев – Лодзь – Киев. Они стартуют с 20 сентября;
- Кроме того, с 23 сентября авиакомпания запускает полеты из Киева в столицу Чехии – Прагу.