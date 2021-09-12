Авиакомпания открыла продажу билетов на зимние рейсы в популярных горнолыжных курортов Словакии и Болгарии. Речь идет о Татры и Витоше.

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Самолеты лоукостера будут летать из Киева в Попрад с 26-го числа. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

По маршруту Киев – София SkyUp полетит с 29 декабря. Сначала рейсы будут осуществляться во вторник и среду, после придадут рейс по четвергам.

В пресс-службе напомнили, что эти рейсы дополняют зимнюю программу SkyUp – еще доступны рейсы в Зальцбург в австрийских Альпах.

Обратите внимание! Подробнее об актуальном режиме въезда и транзита в конкретную страну – читайте на интерактивной онлайн-карте консульской службы МИД Украины.

Цены авиабилетов

Билеты в Попрад можно забронировать от 25 евро (774 гривен) в одну сторону и от 51 евро (1 571 гривна) в обе.

Рейсы в Софию – от 39 евро (1 228 гривен) в одну сторону и от 76 евро (2 366 гривен) туда-обратно.

Базовый тариф Basic предусматривает только ручную кладь размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов, а также онлайн-регистрацию за 48 часов до вылета.

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