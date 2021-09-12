Авіакомпанія відкрила продаж квитків на зимові рейси до популярних гірськолижних курортів Словаччини та Болгарії. Йдеться про Татри та Вітоші.

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Літаки лоукостера літатимуть з Києва в Попрад з 26-го числа. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – щочетверга і неділі.

За маршрутом Київ – Софія SkyUp полетить з 29 грудня. Спершу рейси здійснюватимуться у вівторок та середу, після додадуть рейс щочетверга.

В пресслужбі нагадали, що ці рейси доповнюють зимову програму SkyUp – ще доступні рейси до Зальцбурга в австрійських Альпах.

Зверніть увагу! Детальніше про актуальний режим в'їзду та транзиту до конкретної країни – читайте на інтерактивній онлайн-мапі консульської служби МЗС України.

Ціни авіаквитків

Квитки до Попраду можна забронювати від 25 євро (774 гривні) в один бік та від 51 євро (1 571 гривня) в обидва.

Рейси до Софії – від 39 євро (1 228 гривень) в один бік та від 76 євро (2 366 гривень) туди-назад.

Базовий тариф Basic передбачає лише ручну поклажу розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів, а також онлайн-реєстрацію за 48 годин до вильоту.

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