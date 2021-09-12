Авіакомпанія відкрила продаж квитків на зимові рейси до популярних гірськолижних курортів Словаччини та Болгарії. Йдеться про Татри та Вітоші.
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Літаки лоукостера літатимуть з Києва в Попрад з 26-го числа. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – щочетверга і неділі.
За маршрутом Київ – Софія SkyUp полетить з 29 грудня. Спершу рейси здійснюватимуться у вівторок та середу, після додадуть рейс щочетверга.
В пресслужбі нагадали, що ці рейси доповнюють зимову програму SkyUp – ще доступні рейси до Зальцбурга в австрійських Альпах.
Ціни авіаквитків
Квитки до Попраду можна забронювати від 25 євро (774 гривні) в один бік та від 51 євро (1 571 гривня) в обидва.
Рейси до Софії – від 39 євро (1 228 гривень) в один бік та від 76 євро (2 366 гривень) туди-назад.
Базовий тариф Basic передбачає лише ручну поклажу розміром 55х40х20 сантиметрів та вагою 9 кілограмів, а також онлайн-реєстрацію за 48 годин до вильоту.
SkyUp Airlines: останні новини
- Лоукостер змінив умови безкоштовного вибору місця заздалегідь у тарифі Standard – тепер забронювати його можна за допомогою онлайн-чекіну тільки за 15 днів до вильоту;
- Державіаслужба дозволила SkyUp здійснювати польоти з Києва до Португалії, Австрії та Ізраїлю;
- Авіаперевізник заявив про запуск польотів за маршрутом Київ – Лодзь – Київ. Вони стартують з 20 вересня;
- Крім того, з 23 вересня авіакомпанія запускає польоти з Києва до столиці Чехії – Праги.