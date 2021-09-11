Всі ціни включають перевезення багажу, харчування, безкоштовне використання бортової системи розваг.

Зверніть увагу! Перельоти необхідно здійснити до 31 серпня 2022 року. Спеціальні ціни не діють під час масових подорожей в Новорічний період з 22 грудня 2021 року до 20 січня 2022 року.

Всі квитки Qatar Airways, які включають перельоти до 31 травня 2022 року, можна повернути без штрафу й отримати гроші назад, безкоштовно змінити дату вильоту або аеропорт прильоту.

Qatar Airways – найкраща авіакомпанія світу 2021: коротко

Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.

Авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але не у 2021-му. Її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways.

10 найкращих авіакомпаній світу 2021

Qatar Airways Air New Zealand Singapore Airlines Qantas Emirates Cathay Pacific Virgin Atlantic United Airlines EVA Air British Airways

Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв: вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, у 2021 році додався ще один – реакція на виклики COVID-19.

Зауважимо, раніше авіакомпанія Qatar Airways запровадила прямі рейси з Києва до США.

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