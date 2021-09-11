Акційні квитки можна забронювати з 7 по 13 вересня. Більше про ціни та напрямки – читайте далі!

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Вартість акційних квитків з Києва: напрямки

  • Дубай – 8 800 гривень;
  • Делі – 13 500 гривень;
  • Бангкок – 13 900 гривень;
  • Коломбо – 14 600 гривень;
  • Занзібар – 15 900 гривень;
  • Сейшели – 18 000 гривень;
  • Пхукет – 18 500 гривень;
  • Сінгапур – 18 700 гривень;
  • Мальдіви – 19 300 гривень;
  • Балі – 19 600 гривень;
  • Найробі – 20 000 гривень;
  • Сеул – 20 300 гривень;
  • Кейптаун – 21 000 гривень;
  • Гонконг – 21 000 гривень;
  • Токіо – 22 100 гривень.

Всі ціни включають перевезення багажу, харчування, безкоштовне використання бортової системи розваг.

Всі квитки Qatar Airways, які включають перельоти до 31 травня 2022 року, можна повернути без штрафу й отримати гроші назад, безкоштовно змінити дату вильоту або аеропорт прильоту.

Qatar Airways – найкраща авіакомпанія світу 2021: коротко

Щороку популярний сервіс AirlineRatings, присвячений аналізу роботи авіаперевізників, складає рейтинг найкращих авіаліній.

Авіакомпанія Air New Zealand 6 років поспіль очолювала список, але не у 2021-му. Її змістив катарський авіаперевізник Qatar Airways.

10 найкращих авіакомпаній світу 2021

  1. Qatar Airways
  2. Air New Zealand
  3. Singapore Airlines
  4. Qantas
  5. Emirates
  6. Cathay Pacific
  7. Virgin Atlantic
  8. United Airlines
  9. EVA Air
  10. British Airways

Експерти оцінювали авіалінії за низкою критеріїв: вік авіапарку, відгуки пасажирів і додаткові послуги задля комфорту клієнтів. Крім того, у 2021 році додався ще один – реакція на виклики COVID-19.

Зауважимо, раніше авіакомпанія Qatar Airways запровадила прямі рейси з Києва до США.

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