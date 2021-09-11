Акционные билеты можно забронировать с 7 по 13 сентября. Более о ценах и направлениях – читайте дальше!
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Стоимость акционных билетов из Киева: направления
- Дубай – 8 800 гривен;
- Дели – 13 500 гривен;
- Бангкок – 13 900 гривен;
- Коломбо – 14 600 гривен;
- Занзибар – 15 900 гривен;
- Сейшелы – 18 000 гривен;
- Пхукет – 18 500 гривен;
- Сbнгапур – 18 700 гривен;
- Мальдивы – 19 300 гривен;
- Балb – 19 600 гривен;
- Найроби – 20 000 гривен;
- Сеул – 20 300 гривен;
- Кейптаун – 21 000 гривен;
- Гонконг – 21 000 гривен;
- Токио – 22 100 гривен.
Все цены включают перевозку багажа, питание, бесплатное использование бортовой системы развлечений.
Все билеты Qatar Airways, которые включают перелеты до 31 мая 2022 года, можно вернуть без штрафа и получить деньги обратно, бесплатно изменить дату вылета или аэропорт прилета.
Qatar Airways – лучшая авиакомпания мира 2021: коротко
Ежегодно популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.
Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways.
10 лучших авиакомпаний мира 2021
- Qatar Airways
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- Qantas
- Emirates
- Cathay Pacific
- Virgin Atlantic
- United Airlines
- EVA Air
- British Airways
Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев: возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.
Отметим, ранее авиакомпания Qatar Airways ввела прямые рейсы из Киева в США.
Также показала, как выглядит внутри ее Boeing 787-8 Dreamliner - "лайнер мечты".