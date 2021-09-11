Все цены включают перевозку багажа, питание, бесплатное использование бортовой системы развлечений.

Обратите внимание! Перелеты необходимо осуществить до 31 августа 2022 года. Специальные цены не действуют во время массовых путешествий в Новогодний период с 22 декабря 2021 до 20 января 2022 года.

Все билеты Qatar Airways, которые включают перелеты до 31 мая 2022 года, можно вернуть без штрафа и получить деньги обратно, бесплатно изменить дату вылета или аэропорт прилета.

Qatar Airways – лучшая авиакомпания мира 2021: коротко

Ежегодно популярный сервис AirlineRatings, посвященный анализу работы авиаперевозчиков, составляет рейтинг лучших авиалиний.

Авиакомпания Air New Zealand 6 лет подряд возглавляла список, но не в 2021-м. Ее сместил катарский авиаперевозчик Qatar Airways.

10 лучших авиакомпаний мира 2021

Qatar Airways Air New Zealand Singapore Airlines Qantas Emirates Cathay Pacific Virgin Atlantic United Airlines EVA Air British Airways

Эксперты оценивали авиалинии по ряду критериев: возраст авиапарка, отзывы пассажиров и дополнительные услуги для комфорта клиентов. Кроме того, в 2021 году добавился еще один – реакция на вызовы COVID-19.

Отметим, ранее авиакомпания Qatar Airways ввела прямые рейсы из Киева в США.

Также показала, как выглядит внутри ее Boeing 787-8 Dreamliner - "лайнер мечты".