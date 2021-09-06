Первый полет на этом самолете совершили 4 сентября. Как выглядят салоны – смотрите далее!
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Как известно, концепция будет использоваться на новых самолетах семейства Airbus A320, которые будут поступать в распоряжение Lufthansa и ее дочерних предприятий – Swiss, Brussels Airlines и Eurowings, летающие и в Украину.
Новые салоны Lufthansa: что особенного
Главная особенность – полки для ручной клади увеличены на 40%. По заявлению авиакомпании, это позволит размещать чемоданы пассажиров вертикально, так число предметов на полках можно увеличить на 60%.
Также изменение размера устранит проблему нехватки места для ручной клади – пассажирам не нужно будет сдавать вещи в багаж на борту самолета или размещать их на полках в другой части салона.
Увеличенные полки для ручной клади в салоне Airspace Cabin на Airbus A321neo / Фото Lufthansa
Не менее особенным в новом интерьере является светодиодная подсветка Human Centric Lighting, которая освещает салон теплым красным или холодным синим светом, а также допускает освещения переходными тонами.
В Lufthansa заявили, что в зависимости от того, выполняется полет днем или ночью, освещение в самолете соответствует биоритмам человека.
Как выглядит новый салон самолетов Lufthansa / Фото Lufthansa
Кроме того, в Airspace Cabin переделали планирования уборной – она не такая тесная, как на других современных авиалайнерах. Такое решение позволит использовать ее людям с ограниченной мобильностью.
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