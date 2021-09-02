Исполнительный директор компании выразил надежду, что уже через несколько месяцев короткие перелеты вернутся к показателям, которые были до пандемии.
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Прогнозы авиаперевозчика
Восстановление путешествий по Европе и ослабление ограничений для полностью вакцинированных путешественников привели к значительному росту спроса. Дублинский перевозчик прогнозирует, что в течение следующих 3 месяцев он будет перевозить около 10,5 миллиона пассажиров в месяц.
В течение зимы ценообразования будет продолжать расти, но оно все равно будет ниже уровня в Covid,
– сказал исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.
Кроме того, авиаперевозчик планирует расширять свою авиабазу и заказать еще 55 новых самолетов Boeing.
Рынок авиаперевозок возвращается к привычному, динамического режима. Поэтому большие лоукостеры также расширяют график полетов. Например, EasyJet, Wizz Air, Eurowings, SkyUp, Bees Airline и другие запускают новые направления.