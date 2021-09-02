Виконавчий директор компанії висловив сподівання, що вже за кілька місяців короткі перельоти повернуться до показників, що були до пандемії.

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Прогнози авіаперевізника

Відновлення подорожей Європою та послаблення обмежень для повністю вакцинованих мандрівників призвели до значного зростання попиту. Дублінський перевізник прогнозує, що протягом наступних трьох місяців він буде перевозити близько 10,5 мільйона пасажирів на місяць.

Протягом зими ціноутворення буде продовжувати зростати, але воно все одно буде нижче рівня до Covid,

– сказав виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі.

Крім того, авіаперевізник планує розширяти свою авіабазу та замовити ще 55 нових літаків Boeing.

Ринок авіаперевезень повертається до звичного, динамічного режиму. Тому великі лоукостери також розширюють графік польотів. Наприклад, EasyJet, Wizz Air, Eurowings, SkyUp, Bees Airline та інші запускають нові напрямки.

Варто зазначити, що Ryanair має понад 70 рейсів з 5 українських аеропортів. Це є 19 маршрутів зі Львова, 33 – з Києва, 13 рейсів з Одеси та 6 з Харкова. Авіаперевізник влаштовує розпродажі та загалом вартість квитків сягає від 10 до 25 євро в один бік залежно від напрямку та попиту.