Boeing 777-300 станет крупнейшим в авиационной истории Украины самолетом, который когда-либо совершал коммерческие рейсы. Он может перевозить до 426 пассажиров.

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Авиалайнеры МАУ берет в лизинг и будет использовать для чартерных программ туроператора "Компас", совместно с которым и реализует этот проект. При этом авиакомпания сможет выполнять на них свои рейсы в США или Канаду.

Сейчас мы на финальной стадии подписания договора с МАУ об использовании этих самолетов,

– рассказал исполнительный директор "Компаса" Дмитрий Гудзий.

Он добавил, что наличие именно двух авиалайнеров необходимо для резерва, если другой не сможет выполнять полеты.

Boing 777-300 может перевозить до 426 пассажиров и имеет три класса:

экономкласс – 400 мест с размещением кресел 3 + 4 + 3;

– 400 мест с размещением кресел 3 + 4 + 3; бизнес-класс – 14 мест с размещением кресел 2 + 3 + 2;

– 14 мест с размещением кресел 2 + 3 + 2; класс бизнес+ – 12 мест с размещением кресел 2 + 2 + 2.

Куда МАУ будет летать на Boeing 777-300

Туроператор "Компас" уже обнародовал три полетных программы из Киева на пляжные курорты: в Доминикану, на Мальдивы и в Канкун (Мексика).

Доминиканская Республика

Первый чартер 7 декабря. Полеты будут выполняться раз в 10 дней. Следующую 10-дневнюю цепочку запустят 25 декабря.

Условия въезда в Доминиканскую Республику

Доминикана принимает туристов из Украины без ограничений.

По данным Worldometer, по состоянию на 3 сентября 2021 года в Доминиканской Республике выявлено 350 789 случаев заражения коронавирусом, из них 4 009 летальных.

Канкун

Рейсы запланированы с 28 декабря, также раз в 10 дней.

Условия въезда в Мексику

Как сообщает консульская служба МИД Украины, для въезда на территорию Мексики с целью туризма украинцы должны получить предварительное электронное разрешение (электронную визу).

Если вам предоставили ее, то во время возможного собеседования в пункте въезда мексиканские миграционные органы могут требовать от иностранного лица объяснений:

цели / мотив путешествия;

финансовое обеспечения во время пребывания;

адрес проживания, идентификация личности, которая пригласила в гости;

оплату / бронирование гостиницы;

наличие обратного авиабилета.

По данным Worldometer, по состоянию на 3 сентября 2021 года в Мексике обнаружены 3 387 885 случаев заражения коронавирусом, из них 261 496 летальных.

Мальдивы

С 29 декабря Boeing 777-300 МАУ полетит в Мале. Вторую 10-дневный чартерную программу намерены выполнить с 2 января.

Условия въезда на Мальдивы

С 10 сентября 2020 года обязательным условием для въезда на территорию островного государства является наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 96 часов до вылета.

Чтобы получить визу по прибытии, нужно подтвердить бронирование в одном из официально зарегистрированных курортов.

Кроме того, с 15 июля на Мальдивах введена так называемая электронная "Декларация о состоянии здоровья путешественника", которая должна быть представлена ​​в электронном виде в Миграционную службу Мальдив за 24 часа до прилета / вылета. Заполнить и подать эту декларацию можно на официальном вебсайте Миграционной службы, перейдя по ссылке https://imuga.immigration.gov.mv/.

По данным Worldometer, по состоянию на 3 сентября 2021 года на Мальдивах выявлено 81474 случая заражения коронавируса, из них 226 летальных.

Отметим, ранее Госавиаслужба Украины разрешила "Международным авиалиниям Украины" выполнять рейсы из Львова и Киева в Бахрейн.