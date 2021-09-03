Boeing 777-300 станет крупнейшим в авиационной истории Украины самолетом, который когда-либо совершал коммерческие рейсы. Он может перевозить до 426 пассажиров.
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Авиалайнеры МАУ берет в лизинг и будет использовать для чартерных программ туроператора "Компас", совместно с которым и реализует этот проект. При этом авиакомпания сможет выполнять на них свои рейсы в США или Канаду.
Сейчас мы на финальной стадии подписания договора с МАУ об использовании этих самолетов,
– рассказал исполнительный директор "Компаса" Дмитрий Гудзий.
Он добавил, что наличие именно двух авиалайнеров необходимо для резерва, если другой не сможет выполнять полеты.
Boing 777-300 может перевозить до 426 пассажиров и имеет три класса:
- экономкласс – 400 мест с размещением кресел 3 + 4 + 3;
- бизнес-класс – 14 мест с размещением кресел 2 + 3 + 2;
- класс бизнес+ – 12 мест с размещением кресел 2 + 2 + 2.
Куда МАУ будет летать на Boeing 777-300
Туроператор "Компас" уже обнародовал три полетных программы из Киева на пляжные курорты: в Доминикану, на Мальдивы и в Канкун (Мексика).
Доминиканская Республика
Первый чартер 7 декабря. Полеты будут выполняться раз в 10 дней. Следующую 10-дневнюю цепочку запустят 25 декабря.
Условия въезда в Доминиканскую Республику
Доминикана принимает туристов из Украины без ограничений.
Канкун
Рейсы запланированы с 28 декабря, также раз в 10 дней.
Условия въезда в Мексику
Как сообщает консульская служба МИД Украины, для въезда на территорию Мексики с целью туризма украинцы должны получить предварительное электронное разрешение (электронную визу).
Если вам предоставили ее, то во время возможного собеседования в пункте въезда мексиканские миграционные органы могут требовать от иностранного лица объяснений:
- цели / мотив путешествия;
- финансовое обеспечения во время пребывания;
- адрес проживания, идентификация личности, которая пригласила в гости;
- оплату / бронирование гостиницы;
- наличие обратного авиабилета.
Мальдивы
С 29 декабря Boeing 777-300 МАУ полетит в Мале. Вторую 10-дневный чартерную программу намерены выполнить с 2 января.
Условия въезда на Мальдивы
С 10 сентября 2020 года обязательным условием для въезда на территорию островного государства является наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 96 часов до вылета.
Чтобы получить визу по прибытии, нужно подтвердить бронирование в одном из официально зарегистрированных курортов.
Кроме того, с 15 июля на Мальдивах введена так называемая электронная "Декларация о состоянии здоровья путешественника", которая должна быть представлена в электронном виде в Миграционную службу Мальдив за 24 часа до прилета / вылета. Заполнить и подать эту декларацию можно на официальном вебсайте Миграционной службы, перейдя по ссылке https://imuga.immigration.gov.mv/.
Отметим, ранее Госавиаслужба Украины разрешила "Международным авиалиниям Украины" выполнять рейсы из Львова и Киева в Бахрейн.