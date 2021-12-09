МАУ запускает полеты на экзотические курорты: куда будет летать с 27 декабря
Источник:Укринформ
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила о запуске рейсов на экзотические курорты. Речь идет о Доминикане, Мексике и Мальдивах.
Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, рейсы в Пунта-Кану, Канкун и Мале начнут совершать в канун новогодних праздников, с 27 декабря 2021 года.
Читайте также МАУ возобновит прямые рейсы из Украины в США и Канаду: известны даты
Учитывая, что возобновление полетов дальнемагистральных самолетов Boeing 777-200ER планируется во втором квартале следующего года, программа дальнемагистральных рейсов в Пунта-Кану, Канкун, Мале будет выполняться на Boeing 767-300ER авиакомпании партнера "ЕвроАтлантик",
– говорится в сообщении.
Так, будет реализован общий проект по выполнению дальнемагистральной программы, где частично привлекут экипажи МАУ.
Отмечается, что самолет Boeing 767 – 300ER будет оснащен двухклассной компоновкой салона – бизнес и эконом.Обратите внимание! В пресс-службе МАУ рекомендуют следить за правилами пересечения границ на сайте консульской службы МИД Украины.
Другие новости МАУ, которые могут вас заинтересовать
- Госавиаслужба Украины предоставила МАУ право на эксплуатацию 37 чартерных линий на период зимней навигации 21 / 22 лет;
- Авиаперевозчик планирует возобновить полеты по направлению Киев – Рим – Киев. Первый запланирован на 10 декабря;
- "Международные авиалинии Украины" получили права на эксплуатацию воздушной линии Киев – Доминиканская Республика;
- Также авиакомпания открывает новые направления из Киева в города Северной, Южной Америки, а также в популярные города на территории Азии;
- МАУ получила права на открытие 6 новых рейсов из Украины – в Маскат, Касабланку, Бахрейн и Баку;
- Еще авиаперевозчик анонсировал перечень регулярных полетов, выполняемых в период зимней навигации 2021 – 2022 годов;
- Кроме того, МАУ пополнит свой флот двумя дальнемагистральными широкофюзеляжными самолетами Boeing 777-300.