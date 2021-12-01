Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines сможет запустить регулярные рейсы из Черновцов в Стамбул. Частота составит два полета в неделю.

Интересно Что известно о первых планах государственной авиакомпании UNA: направления, цены и нововведения

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила права на открытие следующих рейсов:

Киев – Маскат (четыре раза в неделю);

(четыре раза в неделю); Киев – Касабланка (дважды в неделю);

(дважды в неделю); Харьков – Бахрейн (дважды в неделю);

(дважды в неделю); Одесса – Бахрейн (дважды в неделю);

(дважды в неделю); Днепр – Баку (дважды в неделю).

Все права МАУ вступят в силу с 1 декабря на неограниченный срок.

Кроме того, регулятор позволил МАУ увеличить частоту полетов на линии Киев – Бахрейн – с двух до семи рейсов в неделю.

Обратите внимание! Получение прав на полеты не гарантирует, что авиакомпания запустит рейсы по новым маршрутам или будет летать с предусмотренной частотой.

Если авиаперевозчик не запустит рейсы в течение 12 месяцев, право могут аннулировать и передать другой компании.

Авиакомпания Air Ocean Airlines уже заявила о желании запустить новый рейс из Черновцов в Стамбул.