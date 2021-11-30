О создании национального авиаперевозчика во время выступления на форуме "Большое строительство: Авиация. Туризм" заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что Украина готова инвестировать в воздушный флот.

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Формат деятельности нового авиаперевозчика

Известно, что стратегия развития государственной авиакомпании разрабатывалась Министерством инфраструктуры вместе с французской консалтинговой компанией Aerogestion. Последняя проанализировала ситуацию не только на украинском, но и европейском, а также мировом авиарынках. В выводах было отмечено, что новый перевозчик будет пользоваться спросом как на внутренних, так и на дальнемагистральных маршрутах.

Скорее всего, UNA будет функционировать как акционерное предприятие. Это позволит привлекать частный капитал и быстрее развиваться. Ранее такой путь избрали Turkish Airlines, Lufthansa и другие ведущие национальные авиакомпании, где государственная доля менялась в зависимости от рыночной ситуации.

Флот UNA будет сформирован из широкого набора бортов – от турбовинтовых до узко- и широкофюзеляжных. В первые годы в распоряжении UNA будет 22 самолета. При этом, несмотря на подписанный недавно Меморандум о сотрудничестве с Airbus, Украина оставляет за собой право определять, будут ли это самолеты отечественного производства, либо сделанные в кооперации с зарубежными компаниями или куплены на внешних рынках.

На базе национальной авиакомпании будут развивать собственное производство / Фото interestingengineering

Ценовая политика компании

На развитие авиастроения по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство" до 2030 года государство выделит 34 миллиарда гривен.

UNA будет относиться к так называемому гибридному типу, предлагая как лоукост-цены на коротких рейсах, так и максимальный сервис на более продолжительных перелетах.

"Запуск национальной авиакомпании с чистого листа, с гибридной бизнес-моделью и ценовой стратегией, цифровым подходом и big data-инструментами с адаптированным к маршрутам флотом – это ключевые факторы успеха для конкурентоспособности и прибыльности в ближайшей перспективе", – подытожили французские эксперты.

Первый рейс UNA должен состояться уже в следующем году. Начнут с внутренних полетов, но в 2022 году хотят запустить и международные рейсы на среднемагистральных маршрутах. По расчетам, национальная авиакомпания должна стать прибыльной через 5 лет.

Смотрите видео с выступления президента Зеленского: