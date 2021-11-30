Про створення національного авіаперевізника під час виступу на форумі "Велике будівництво: Авіація. Туризм" заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що Україна готова інвестувати у повітряний флот.

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Формат діяльності нового авіаперевізника

Відомо, що стратегія розвитку державної авіакомпанії розроблялася Міністерством інфраструктури спільно з французькою консалтинговою компанією Aerogestion. Остання проаналізувала ситуацію не лише на українському, але й на європейському та світовому авіаринках. У висновках було зазначено, що новий перевізник матиме попит як на внутрішніх, так і на далекомагістральних маршрутах.

Швидше за все, UNA функціонуватиме як акціонерне підприємство. Це дозволить залучати приватний капітал та швидше розвиватися. Раніше такий шлях обрали Turkish Airlines, Lufthansa та інші провідні національні авіакомпанії, де державна частка змінювалася залежно від ринкової ситуації.

Флот UNA буде сформований із широкого набору бортів – від турбогвинтових до вузько- та широкофюзеляжних. У перші роки у розпорядженні UNA буде 22 літаки. При цьому, попри підписаний нещодавно Меморандум про співпрацю з Airbus, Україна залишає за собою право визначати, будуть це літаки вітчизняного виробництва, чи зроблені в кооперації із закордонними компаніями або куплені на зовнішніх ринках.

На базі національної авіакомпанії розвиватимуть власне виробництво / Фото interestingengineering

Цінова політика компанії

На розвиток авіабудування за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до 2030 року держава передбачила виділення 34 мільярди гривень.

UNA буде відноситися до так званого гібридного типу, пропонуючи як лоукост-ціни на коротких рейсах, так і максимальний сервіс на більш тривалих перельотах.

"Запуск національної авіакомпанії з чистого аркуша, з гібридною бізнес-моделлю та ціновою стратегією, цифровим підходом та big data-інструментами, з адаптованим до маршрутів флотом – це ключові чинники успіху для конкурентоспроможності та прибутковості у найближчій перспективі", – підсумували французькі експерти.

Перший рейс UNA має відбутися вже наступного року. Почнуть із внутрішніх польотів, але протягом 2022-го хочуть запустити й міжнародні рейси на середньомагістральних маршрутах. За розрахунками, національна авіакомпанія має стати прибутковою за 5 років.

Дивіться відео з виступу президента Зеленського: