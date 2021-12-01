Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines зможе запустити регулярні рейси з Чернівців до Стамбула. Частота складатиме два польоти на тиждень.

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Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" отримала права на відкриття наступних рейсів:

Київ – Маскат (чотири рази на тиждень);

(чотири рази на тиждень); Київ – Касабланка (двічі на тиждень);

(двічі на тиждень); Харків – Бахрейн (двічі на тиждень);

(двічі на тиждень); Одеса – Бахрейн (двічі на тиждень);

(двічі на тиждень); Дніпро – Баку (двічі на тиждень).

Усі права МАУ набудуть чинності з 1 грудня на необмежений термін.

Крім того, регулятор дозволив МАУ збільшити частоту польотів на лінії Київ – Бахрейн – із двох до семи рейсів на тиждень.

Зверніть увагу! Отримання прав на польоти не гарантує, що авіакомпанія запустить рейси за новими маршрутами або літатиме з передбаченою частотою.

Якщо авіаперевізник не запустить рейсів впродовж 12 місяців, право можуть анулювати та передати іншій компанії.

Авіакомпанія Air Ocean Airlines вже заявила про бажання запустити новий рейс з Чернівців до Стамбула.