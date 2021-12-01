Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines зможе запустити регулярні рейси з Чернівців до Стамбула. Частота складатиме два польоти на тиждень.
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Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" отримала права на відкриття наступних рейсів:
- Київ – Маскат (чотири рази на тиждень);
- Київ – Касабланка (двічі на тиждень);
- Харків – Бахрейн (двічі на тиждень);
- Одеса – Бахрейн (двічі на тиждень);
- Дніпро – Баку (двічі на тиждень).
Усі права МАУ набудуть чинності з 1 грудня на необмежений термін.
Крім того, регулятор дозволив МАУ збільшити частоту польотів на лінії Київ – Бахрейн – із двох до семи рейсів на тиждень.
Якщо авіаперевізник не запустить рейсів впродовж 12 місяців, право можуть анулювати та передати іншій компанії.
Авіакомпанія Air Ocean Airlines вже заявила про бажання запустити новий рейс з Чернівців до Стамбула.