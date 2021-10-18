Первый рейс должны выполнить уже 10 декабря 2021 года. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
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МАУ планирует возобновить полеты в Рим
"Международные авиалинии Украины" будут выполнять полеты из Киева в Рим 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Также авиакомпания отметила, что предложит удобное расписание, которое позволит пассажирам из Рима добраться до всех региональных аэропортов Украины – Запорожье, Днепра, Харькова, Одессы и Львова со стыковкой в аэропорту "Борисполь".
Кроме того, в МАУ напомнили о готовности к последующему восстановлению рейсов учитывая положительные эпидемиологические факторы и при условии получения разрешений на выполнение рейсов.
Условия въезда в Италию
Путешественники, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории стран категории D при въезде в Италию должны выполнить следующие требования:
Вакцинированные украинцы
- заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;
- предъявить сертификат или EU Green Pass, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации;
- предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда.
Невакцинированные украинцы
- заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;
- предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда;
- отправиться на обязательную пятидневную самоизоляцию, после чего пройти повторное тестирование.
Дети до 6 лет освобождаются от требования теста, но в случае необходимости должны самоизолироваться.