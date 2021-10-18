Первый рейс должны выполнить уже 10 декабря 2021 года. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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МАУ планирует возобновить полеты в Рим

"Международные авиалинии Украины" будут выполнять полеты из Киева в Рим 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Также авиакомпания отметила, что предложит удобное расписание, которое позволит пассажирам из Рима добраться до всех региональных аэропортов Украины – Запорожье, Днепра, Харькова, Одессы и Львова со стыковкой в ​​аэропорту "Борисполь".

Интересно знать! Лучшая цена на авиабилеты Киев – Рим на сегодня составляет 1 424 гривны в одну сторону. Стоимость билетов на рейс зависит от выбранного тарифа, а также даты приобретения – чем раньше, тем дешевле.

Кроме того, в МАУ напомнили о готовности к последующему восстановлению рейсов учитывая положительные эпидемиологические факторы и при условии получения разрешений на выполнение рейсов.

Условия въезда в Италию

Путешественники, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории стран категории D при въезде в Италию должны выполнить следующие требования:

Вакцинированные украинцы

заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;

предъявить сертификат или EU Green Pass, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации;

предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда.

Невакцинированные украинцы

заполнить онлайн-формы Passenger Locator Form. Их нужно предоставить в цифровом или печатном виде;

предоставить отрицательный результат ПЦР или экспресс теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда;

отправиться на обязательную пятидневную самоизоляцию, после чего пройти повторное тестирование.

Дети до 6 лет освобождаются от требования теста, но в случае необходимости должны самоизолироваться.

По данным Worldometer, по состоянию на 18 октября 2021 года в Италии обнаружены 4 717 899 случаев заражения коронавирусом, из них 131 541 летальный.