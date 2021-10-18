Перший рейс мають виконати вже 10 грудня 2021 року. Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіаперевізника.

Читайте також МАУ влаштувала розпродаж квитків на прямі перельоти з Києва та Одеси до Стамбулу

МАУ планує відновити польоти до Риму

"Міжнародні авіалінії України" виконуватимуть польоти з Києва до Риму 4 рази на тиждень – щопонеділка, середи, п'ятниці та неділі.

Також авіакомпанія зауважила, що запропонує зручний розклад, який дозволить пасажирам з Риму дістатися до усіх регіональних аеропортів України – Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Одеси та Львова зі стикуванням в аеропорту "Бориспіль".

Цікаво знати! Найкраща ціна на авіаквитки Київ – Рим на сьогодні становить 1 424 гривні в один бік. Вартість квитків на рейс залежить від обраного тарифу, а також дати придбання – чим раніше, тим дешевше.

Крім того, в МАУ нагадали про готовність до подальшого відновлення рейсів з огляду на позитивні епідеміологічні чинники й за умови отримання дозволів на виконання рейсів.

Умови в'їзду до Італії

Мандрівники, які впродовж останніх 14 днів перебували на території країн категорії D при в'їзді до Італії повинні виконати наступні вимоги:

Вакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

пред'явити сертифікат або EU Green Pass, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації;

надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.

Невакциновані українці

заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;

надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;

вирушити на обов'язкову п'ятиденну самоізоляцію, після чого пройти повторне тестування.

Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тесту, але у разі необхідності повинні самоізолюватися.

За даними Worldometer, станом на 18 жовтня 2021 року в Італії виявлено 4 717 899 випадків зараження коронавірусом, з них 131 541 летальний.