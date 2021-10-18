Перший рейс мають виконати вже 10 грудня 2021 року. Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіаперевізника.
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МАУ планує відновити польоти до Риму
"Міжнародні авіалінії України" виконуватимуть польоти з Києва до Риму 4 рази на тиждень – щопонеділка, середи, п'ятниці та неділі.
Також авіакомпанія зауважила, що запропонує зручний розклад, який дозволить пасажирам з Риму дістатися до усіх регіональних аеропортів України – Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Одеси та Львова зі стикуванням в аеропорту "Бориспіль".
Крім того, в МАУ нагадали про готовність до подальшого відновлення рейсів з огляду на позитивні епідеміологічні чинники й за умови отримання дозволів на виконання рейсів.
Умови в'їзду до Італії
Мандрівники, які впродовж останніх 14 днів перебували на території країн категорії D при в'їзді до Італії повинні виконати наступні вимоги:
Вакциновані українці
- заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;
- пред'явити сертифікат або EU Green Pass, який підтверджує проходження повного курсу вакцинації;
- надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду.
Невакциновані українці
- заповнити онлайн-форми Passenger Locator Form. Їх потрібно надати у цифровому або друкованому вигляді;
- надати негативний результат ПЛР або експрес тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду;
- вирушити на обов'язкову п'ятиденну самоізоляцію, після чого пройти повторне тестування.
Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тесту, але у разі необхідності повинні самоізолюватися.