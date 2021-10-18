Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпаній flyuia.com. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.

До теми З українських міст до Стамбулу: Turkish Airlines організувала розпродаж – вартість авіаквитків

МАУ влаштувала розпродаж квитків до Стамбулу

"Міжнародні авіалінії України" пропонують акційні квитки із Києва та Одеси до Стамбулу.

Переліт у два боки обійдеться від 3 267 гривень (107 євро).

Базовий тариф МАУ передбачає ручну поклажу вагою до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.

Зазначається, що у випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.

Увага! Розпродаж триватиме до 21 жовтня та поширюється на рейси з 1 листопада до 21 квітня 2022 року.

Умови в'їзду до Туреччини

Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Діти до 12 років звільняються від цих зобов'язань.

Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.

За даними Worldometer, станом на 16 жовтня 2021 року в Туреччині виявлено 7 630 163 випадки зараження коронавірусом, з них 67 437 летальних.