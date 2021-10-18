Акційні квитки можна забронювати на сайті авіакомпаній flyuia.com. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua, skyskanner та kiwi.com.
До теми З українських міст до Стамбулу: Turkish Airlines організувала розпродаж – вартість авіаквитків
МАУ влаштувала розпродаж квитків до Стамбулу
"Міжнародні авіалінії України" пропонують акційні квитки із Києва та Одеси до Стамбулу.
Переліт у два боки обійдеться від 3 267 гривень (107 євро).
Базовий тариф МАУ передбачає ручну поклажу вагою до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.
Зазначається, що у випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.
Умови в'їзду до Туреччини
Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:
- COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;
- довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;
- негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
- експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
Діти до 12 років звільняються від цих зобов'язань.
Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.