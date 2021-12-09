Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, рейсы в Пунта-Кану, Канкун и Мале начнут совершать в канун новогодних праздников, с 27 декабря 2021 года.

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Учитывая, что возобновление полетов дальнемагистральных самолетов Boeing 777-200ER планируется во втором квартале следующего года, программа дальнемагистральных рейсов в Пунта-Кану, Канкун, Мале будет выполняться на Boeing 767-300ER авиакомпании партнера "ЕвроАтлантик",

– говорится в сообщении.

Так, будет реализован общий проект по выполнению дальнемагистральной программы, где частично привлекут экипажи МАУ.

Отмечается, что самолет Boeing 767 – 300ER будет оснащен двухклассной компоновкой салона – бизнес и эконом.

Обратите внимание! В пресс-службе МАУ рекомендуют следить за правилами пересечения границ на сайте консульской службы МИД Украины.

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