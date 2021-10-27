Регулярная маршрутная сеть МАУ будет содержать один внутренний рейс и 26 международных направлений. В зимний период авиаперевозчик будет летать из Киева, Одессы, Днепра и Харькова.
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Куда МАУ будет летать зимой из аэропорта "Борисполь"
- Амстердам
- Афины
- Баку
- Барселона
- Берлин
- Вильнюс
- Дели
- Дубай
- Ереван
- Женева
- Каир
- Кишинев
- Ларнака
- Лондон
- Милан
- Мюнхен
- Париж
- Прага
- Рим
- Стамбул
- Тбилиси
- Тель-Авив
Из Одессы МАУ хочет летать в Стамбул и Тель-Авив, а также из Днепра и Харькова в Тель-Авив.
Отмечается, что пересадки из внутренних рейсов на международные МАУ поможет обеспечить авиакомпания-партнер "Роза Ветров" (Windrose) – она будет подвозить в столичный аэропорт пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Харькова, Днепра и Запорожья.
Эти пассажиры могут купить единственный билет на внутренний и международный рейс с гарантированной стыковкой в аэропорту Борисполь. То есть, если самолет задержится и человек опоздает на пересадку, авиакомпания бесплатно поменяет билет на следующий рейс в конечный пункт.
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