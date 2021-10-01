Найближчим часом й українці зможуть її відвідати – авіакомпанія Міжнародні авіалінії України отримала права на експлуатацію повітряної лінії Київ – Домініканська Республіка. Про це свідчить наказ Державіаслужби України №1516.
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МАУ зможе виконувати регулярні перельоти із Києва в Пунта-Кану.
Права надано із 4 жовтня 2021 року на необмежений строк з частотою рейсів двічі на тиждень.
Домініканська республіка не вимагає сертифікатів про вакцинацію чи негативні результати тестів на COVID-19. Натомість мандрівники мають заповнити й видрукувати код "Електронного квитка".