Найближчим часом й українці зможуть її відвідати – авіакомпанія Міжнародні авіалінії України отримала права на експлуатацію повітряної лінії Київ – Домініканська Республіка. Про це свідчить наказ Державіаслужби України №1516.

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МАУ зможе виконувати регулярні перельоти із Києва в Пунта-Кану.

Права надано із 4 жовтня 2021 року на необмежений строк з частотою рейсів двічі на тиждень.

Зазначається, що отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не гарантує, що авіакомпанія виконуватиме рейси за цим напрямком. Цікаво! Якщо ви подивитеся на карту та пригадаєте, де розташована Домінікана, то ціна туру у понад 30 тисяч гривень з людини вас не здивує. Водночас не радимо заощаджувати на готелі, адже в екзотичних країнах ціна – гарантія якості

Умови в'їзду

Домініканська республіка не вимагає сертифікатів про вакцинацію чи негативні результати тестів на COVID-19. Натомість мандрівники мають заповнити й видрукувати код "Електронного квитка".