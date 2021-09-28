Жоден український авіаперевізник не увійшов до переліку. Переможців премії World Airline Awards 2021 – дивіться далі!

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10 найкращих авіакомпаній світу 2021

Рейтинг Skytrax заснований на опитуванні 13,4 мільйона пасажирів зі 100 країн світу, які оцінювали сервіс 350 авіаперевізників.

Зауважимо, вже шостий рік поспіль Qatar Airways очолює рейтинг. Цьогоріч вона ще отримала нагороди за найкращий сервіс й крісла в бізнес-класі.

Qatar Airways Singapore Airlines ANA All Nippon Airways Emirates Japan Airlines Cathay Pacific Airways EVA Air Qantas Airways Hainan Airlines Air France

Також Skytrax назвала 10 найкращих авіакомпаній Європи 2021. У десятку увійшли Air France, British Airways, Lufthansa, "Аэрофлот", KLM Royal Dutch Airlines, Turkish Airlines, Swiss International Air Lines, Virgin Atlantic, Austrian Airlines та Finnair.

10 найкращих лоукостерів світу 2021

AirAsia Southwest Airlines Scoot Vueling Arilines IndiGo EasyJet Jetstar Airways Ryanair Jetstar Asia Flynas

Також Skytrax склав рейтинг 10 найкращих лоукост-авіакомпаній Європи 2021. Серед них Vueling Airlines, EasyJet, Ryanair, Eurowings, Norwegian, Jet2.com, Wizz Air, airBaltic, LEVEL та "Побєда".

Крім того, консалтингова компанія назвала переможців інших номінацій. Singapore Airlines перемогла у номінації найкращий персонал, Japan Airlines – найкращий економклас, найкращою регіональною авіакомпанією світу стала Bangkok Airlines, а найчистішими літаками виявилися ANA All Nippon Airways.

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Skytrax: коротко

За даними Вікіпедії, це британська консалтингова компанія, яка займається оглядом авіакомпаній і аеропортів та рейтинговим сайтом.

Skytrax проводить дослідження для комерційних авіаліній, а також опитування міжнародних мандрівників, щоб оцінити персонал кабіни, аеропорти, авіалінії, зали відпочинку авіаліній, розваги під час польоту, бортове харчування та деякі інші елементи авіаперевезень.

Компанія також проводить щорічні нагороди World Airline Awards та World Airport Awards, і рейтинг авіакомпаній та аеропортів.