27 вересня в усьому світі відзначали День туризму. З цієї нагоди ДПСУ презентувала відео, в якому підрахувала кількість прибулих іноземних туристів до України.

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Скільки іноземних туристів відвідало Україну влітку 2021

Кількість відвідувачів України у літній період сягнула майже 3,5 мільйона осіб,
– йдеться у відео.

Зазначається, що найбільше туристів до України приїхали з Європи – 70%. Крім того, прибували й гості з наступних держав:

  • Країни Азії – 24%;
  • Північна Америка – 2,8%;
  • Африка – 1,7%.

Водночас у перші 6 місяців 2021 року за кордон подорожували 5,7 мільйона громадян України.

Всесвітній день туризму: дивіться ролик ДПСУ

Куди найчастіше летіли українські туристи влітку 2021

Популярний туроператор Join UP! провів дослідження, й оприлюднив результати.

Лідери серед туристів залишаються майже незмінними. Річ у тім, що в більшість з цих країн діяли спрощені умови в'їзду.

  • Туреччина – 157,3 тисячі;
  • Єгипет – 97,6 тисячі;
  • Чорногорія – 37,2 тисячі;
  • Греція – 29,8 тисячі;
  • Албанія – 8,9 тисячі.

Якими країнами найбільше цікавляться українці

Міністерство закордонних справ України торік створило онлайн-мапу, де можна слідкувати за умовами перетину кордонів.

З моменту запуску нею скористалося вже 10 мільйонів разів. З цієї нагоди у МЗС назвали 10 найпопулярніших країн, умовами в'їзду до яких українці найбільше цікавляться.

10 країн, які найчастіше переглядають на карті:

  1. Польща;
  2. Італія;
  3. Іспанія;
  4. Туреччина;
  5. Греція;
  6. Німеччина;
  7. Чехія;
  8. Франція;
  9. Португалія;
  10. Кіпр.