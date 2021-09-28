27 вересня в усьому світі відзначали День туризму. З цієї нагоди ДПСУ презентувала відео, в якому підрахувала кількість прибулих іноземних туристів до України.

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Скільки іноземних туристів відвідало Україну влітку 2021

Кількість відвідувачів України у літній період сягнула майже 3,5 мільйона осіб,

– йдеться у відео.

Зазначається, що найбільше туристів до України приїхали з Європи – 70%. Крім того, прибували й гості з наступних держав:

Країни Азії – 24%;

– 24%; Північна Америка – 2,8%;

– 2,8%; Африка – 1,7%.

Водночас у перші 6 місяців 2021 року за кордон подорожували 5,7 мільйона громадян України.

Всесвітній день туризму: дивіться ролик ДПСУ

Куди найчастіше летіли українські туристи влітку 2021

Популярний туроператор Join UP! провів дослідження, й оприлюднив результати.

Лідери серед туристів залишаються майже незмінними. Річ у тім, що в більшість з цих країн діяли спрощені умови в'їзду.

Туреччина – 157,3 тисячі;

– 157,3 тисячі; Єгипет – 97,6 тисячі;

– 97,6 тисячі; Чорногорія – 37,2 тисячі;

– 37,2 тисячі; Греція – 29,8 тисячі;

– 29,8 тисячі; Албанія – 8,9 тисячі.

Якими країнами найбільше цікавляться українці

Міністерство закордонних справ України торік створило онлайн-мапу, де можна слідкувати за умовами перетину кордонів. З моменту запуску нею скористалося вже 10 мільйонів разів. З цієї нагоди у МЗС назвали 10 найпопулярніших країн, умовами в'їзду до яких українці найбільше цікавляться. 10 країн, які найчастіше переглядають на карті: Польща; Італія; Іспанія; Туреччина; Греція; Німеччина; Чехія; Франція; Португалія; Кіпр.