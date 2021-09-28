27 сентября во всем мире отмечали День туризма. По этому случаю ГПСУ презентовала видео, в котором подсчитала количество прибывших иностранных туристов в Украину.

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Сколько иностранных туристов посетило Украину летом 2021

Количество посетителей Украины в летний период достигло почти 3,5 миллиона человек,

– говорится в видео.

Отмечается, что больше всего туристов в Украину приехало из Европы – 70%. Кроме того, прибывали и гости из следующих стран:

Страны Азии – 24%;

– 24%; Северная Америка – 2,8%;

– 2,8%; Африка – 1,7%.

В то же время в первые 6 месяцев 2021 года за границу путешествовали 5,7 миллиона граждан Украины.

Всемирный день туризма: смотрите ролик ГПСУ

Куда чаще всего летели украинские туристы летом 2021

Популярный туроператор Join UP! провел исследование, и опубликовал результаты.

Лидеры среди туристов остаются почти неизменными. Дело в том, что в большинстве из этих стран действовали упрощенные условия въезда.

Турция – 157,3 тысячи;

– 157,3 тысячи; Египет – 97,6 тысячи;

– 97,6 тысячи; Черногория – 37,2 тысячи;

– 37,2 тысячи; Греция – 29,8 тысячи;

– 29,8 тысячи; Албания – 8,9 тысячи.

Какими странами больше всего интересуются украинцы

Министерство иностранных дел Украины в прошлом году создало онлайн-карту, где можно следить за условиями пересечения границ.

С момента запуска ею воспользовались уже 10 миллионов раз. По этому случаю в МИД назвали 10 самых популярных стран, условиями въезда в которые украинцы больше всего интересуются.

10 стран, которые чаще всего просматривают на карте:

Польша;

Италия;

Испания;

Турция;

Греция;

Германия;

Чехия;

Франция;

Португалия;

Кипр.