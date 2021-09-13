С момента запуска ею воспользовалось уже 10 миллионов раз. По этому случаю в МИД назвали 10 самых популярных стран, условиями въезда в которые украинцы больше всего интересуются.

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Интерактивной картой МИД с момента запуска воспользовались уже 10 миллионов раз. Этот ресурс мы создали в прошлом году, и за это время он стал одним из самых популярных онлайн-инструментов для планирования путешествий,

– говорится в сообщении.

10 стран, которые чаще всего просматривают на карте

Польша; Италия; Испания; Турция; Греция; Германия; Чехия; Франция; Португалия; Кипр.

В МИД отметили, что несмотря на пандемию, большинство популярных туристических направлений доступны украинцам. Где-то при наличии документов о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, а куда-то въехать возможно только при условии прохождения карантина.

Обратите внимание! Подробнее об актуальном режиме въезда и транзите в конкретную страну – читайте на интерактивной онлайн-карте.