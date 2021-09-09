В дальнейшем их количество будет расти. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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На сегодня для граждан Украины при различных условиях открыто границы 133 стран мира... Эта цифра будет продолжать расти, мы работаем над этим,

– заявил Кулеба.

Он добавил, что где-то необходимо предъявить документы прохождения полного курса вакцинации от COVID, где-то достаточно негативных ПЦР-тестов или экспресс-теста на антиген, но, в принципе, можно въехать в 133 страны мира.

Кроме того, глава МИД напомнил туристам, что об актуальном режиме въезда и транзита можно узнать на специальном сайте консульской службы МИД Украины, где есть интерактивная онлайн-карта http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Для украинцев открыто 35 стран Европы

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины перечислили европейские страны, которые открыты для украинских туристов – их количество составляет 35.

В частности, без ограничений можно въехать в Албанию, Эстонию и Испанию.

При полной вакцинации – Исландию и Чехию.

В то же время 30 стран Европы требуют ПЦР-тест и / или полную вакцинацию: Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария и Швеция.



Для украинцев открыто 35 стран Европы / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Подробнее об актуальном режиме въезда и транзита в конкретную страну – читайте на интерактивной онлайн-карте.